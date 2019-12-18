Малкин забросил 400-ю шайбу и вышел на 4-е место среди россиян по очкам в НХЛ

Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Калгари Флэймз" (4:1) набрал два очка и вышел на четвертое место в истории лиги среди российских хоккеистов.

Евгений помог своей команде одержать волевую победу. На 34-й минуте уроженец Магнитогорска отдал голевую передачу на Брайана Раста, который сделал счет в игре 2:1.

А на 59-й минуте Малкин сделал счет 3:1, забив уже с передачи Раста. Для россиянина эта шайба стала 400-й в лиге.

Теперь на его счету 1031 очко (400+631) в 873 играх НХЛ, по этому показателю 33-летний форвард вышел на четвертое место среди россиян, впереди находятся только Александр Могильный (1032 очка), Сергей Федоров (1179) и Александр Овечкин (1244).