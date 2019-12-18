Любимое место отдыха северян сделают особо охраняемой территорией. Об этом сообщает ГТРК "Красноярск". В будущем горное ущелье Красные камни получит природоохранный статус.

Красивейшее место с каскадом водопадов, чистейшим озером и редкими красными скалами в последнее время стало превращаться в свалку. Скалы портили вандалы, варварски вырубались деревья. Волонтеры регулярно проводили в этих местах субботники, но в итоге муниципалитет принял более кардинальное решение.

Красные камни станут первой в Норильске особо охраняемой природной территорией муниципального значения. Контролем за соблюдением природоохранных ограничений возьмет на себя муниципалитет. Работа предстоит большая: необходимо разграничить земли и подготовить соответствующие документы. На это потребуется примерно год.