Штанга рухнула на посетителя столичного фитнес-клуба

Штанга весом свыше 100 килограммов упала на клиента столичного фитнес-клуба, когда он под руководством тренера выполнял жим лежа. Неудачная тренировка попала в объектив камеры наблюдения.

Инцидент произошел вечером 16 декабря в фитнес-клубе на Мичуринском проспекте. По данным "МК", во время упражнения начинающий тяжелоатлет решил подбросить штангу, но, как видно на кадрах, из-за неправильного хвата, он не смог даже удержать снаряд в руках — штанга упала ему на грудь.

В многочисленных описаниях к ролику указывается, что вес снаряда составлял 150 килограммов, однако ряд пользователей усомнились в достоверности этих данных. По их данным, незадачливый культурист пытался взять вес максимум в 120 килограммов. Впрочем, и их хватило, чтобы повредить завсегдатаю фитнес-клуба ребра.