ВЦИОМ: большинство россиян считает отношения России и Украины плохими

Более половины россиян считают отношения России и Украины скорее плохими, об этом свидетельствуют результаты совместного опроса ВЦИОМ и Центра политической конъюнктуры​​​.

Так, 53% россиян не видят ничего хорошего в сегодняшних отношениях между Россией и Украиной и называют их скорее плохими, 30% считают, что есть и положительные и отрицательные моменты в отношениях между странами, 12% затруднились ответить, только 5% оценили их как хорошие.

При этом 43% респондентов полагают, что в будущем отношения нормализуются, но братскими уже не будут. 19% надеются, что будут восстановлены дружеские, добрососедские отношения, 14% считают, что они станут братскими и союзническими, а 11% полагают, что будут дальше ухудшаться, 10% затруднились дать ответ, а 3% указали другое.

По данным опроса, к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому безразлично относятся 29% респондентов, 21% — отрицательно, 9% — относятся положительно, а 35% не могут судить о его деятельности.

Кроме того, за время его правления отношение 74% россиян к Украине осталось неизменным, у 11% оно скорее улучшилось, еще у 11% — ухудшилось, 4% затруднились ответить.

67% граждан не видят изменений в отношениях России и Украины после вступления Зеленского в должность президента, 16% заметили улучшения, 9% считают, что отношения стран ухудшились, а 8% затруднились дать ответ.

Между тем, половина россиян считает, что прошедший 9 декабря саммит "нормандской четверки" не повлияет на ситуацию в Донбассе.

По данным исследования, 50% россиян считают, что саммит никак не окажет влияния на ситуацию в регионе, 35% полагают, что повлияет скорее положительно, а 4% — что скорее отрицательно, 11% затруднились ответить.

Телефонный опрос проведен 12 декабря среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.