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18 декабря 201910:45

Артета в ближайшие время возглавит лондонский "Арсенал"

Микель Артета

Микель Артета
twitter.com

Лондонский "Арсенал" в ближайшее время объявит о назначении испанца Микеля Артеты на пост главного тренера команды. Помощник Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити" уже договорился с лондонской командой о контракте.

Во вторник, 17 декабря, акционеры "Арсенала" провели переговоры с 37-летним специалистом. По данным Mirror, Артета подпишет контракт с "канонирами", рассчитанный на 3,5 года с зарплатой в пять миллионов фунтов стерлингов в год.

Сообщается, что о назначении будет объявлено после матча 1/4 финала Кубка английской лиги "Оксфорд Юнайтед" – "Манчестер Сити".

На этом посту Артета сменит соотечественника Унаи Эмери, который был уволен в конце ноября. Главной причиной отставки Эмери называются неудачные результаты команды в нынешнем сезоне. Временно исполняющий обязанности главного тренера был назначен швед Фредди Юнгберг.

Будучи футболистом Артета прошел через академию "Барселоны". Также выступал за французский "ПСЖ", шотландский "Рейнджерс", испанский "Реал Сосьедад" и английский "Эвертон", откуда летом 2011 года за 12 миллионов евро перешел в "Арсенал".

В составе "пушкарей" Микель принял участие в 150 играх во всех турнирах, забил 35 мячей и отдал 33 голевых передачи. В мае 2016 Артета объявил о завершении карьеры, а уже в июле вошел в тренерский штаб Гвардиолы в "Манчестер Сити".

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