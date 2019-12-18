Всероссийские соревнования "Красногорская лыжня" отменены из-за отсутствия снега

Всероссийские соревнования "Красногорская лыжня", которые должны были пройти с 25 по 29 декабря, отменены в связи с неблагоприятными условиями, об этом сообщила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

В среду, 18 декабря, глава ФЛГР в социальной сети Instagram опубликовала фотографию с трассой соревнований, где отсутствует снег.

Напомним, "Красногорская лыжня" – ежегодная серия лыжных забегов среди профессионалов, которая проводится с 1968 года. В прошлом году участие соревнованиях приняли более 300 человек, в том числе олимпийский чемпион Никита Крюков.