Рекордная жара в Австралии: мужчина запек кусок мяса, оставив его в машине

Жара в Австралии, по данным местных метеорологов, может побить все рекорды. Уже сейчас температура воздуха там поднимается до 40 градусов по Цельсию. Житель города Перт Стю Пенгелли воспользовался этим обстоятельством и запек полуторакилограммовый кусок свинины в машине.

Как пишет Independent, мужчина положил кусок мяса в форму для запекания и оставил в автомобиле на 10 часов. Температура в салоне машины в 7:00 составляла 30 градусов, в 10:00 – уже 52 градуса, а к 13:00 поднялась до 81 градуса. Автомобиль мог нагреться еще сильнее, если бы не тонированные стекла.

"Предупреждаю, не оставляйте в нагревающейся машине ничего ценного ни на минуту. Если видите детей или собак, запертых в автомобиле, без колебаний разбейте стекло, чтобы вытащить их как можно быстрее. Это не преступление, вы можете спасти чью-то жизнь", – написал Пенгелли в Facebook.

В течение 10 дней декабря температура воздуха в Перте держалась выше 35 градусов Цельсия, а в некоторых регионах страны поднималась выше 50 градусов. Последний раз такой показатель был зафиксирован в 1960 году.

Кроме того, в стране бушуют лесные пожары. Под угрозой оказались национальные парки Голубых гор к северо-западу от Сиднея.