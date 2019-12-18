Тема:

Падение метеорита 15 минут назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
18 декабря 201911:56

Директор музея об открытии купола над Челябинским метеоритом: "Пока ответа нет"

Global Look Press

Директор Исторического музея Южного Урала в Челябинске Владимир Богдановский на просьбу журналистов прокомментировать самопроизвольное открытие купола над фрагментом Челябинского метеорита, о чем сообщалось накануне, затруднился назвать причину необычного явления.

В акте о происшествии подчеркивается, что купол открылся самопроизвольно и в присутствии смотрителя, то есть вскрыть витрину явно никто не пытался.


"Поскольку техника есть, мы допускаем, что технический сбой возможен"., — сказал Богдановский в комментарии РИА Новости. Однако, отметил он, "технической ошибки специалисты не обнаружили" и "пока ответа нет".

"Поскольку наше оборудование поднимало купол, оно как-то в этом участвовало. Но кто дал команду и как это получилось, у нас вариантов нет", — признался директор музея.

Богдановский объяснил, что купол управляется только с пульта, причем, по определенной схеме.

Для этого нужно подойти к метеориту не более чем на два метра, встать на определенную линию и направить сигнал в специальное окошко на высоте 50 сантиметров.

Странность в том, что в ситуации, когда купол открылся, пульт (который имеется в одном экземпляре) находился на месте и был закрыт. "А другого управления нет. Факт есть, а объяснить мы его пока не можем", – сказал директор музея.

Ранее по теме

Сейчас

11:58

Российский "Союз" стартовал с космодрома Куру

11:42

Группа "Сафмар" опровергла новости об обысках у Гуцериева

10:48

На борьбу с преступлениями наркополиции бросили особую группу МВД

09:22

Зеленский хочет лишить Севастополь особого статуса

08:14

Упавший на пути пассажир остановил движение по Замоскворецкой линии метрополитена

05:05

Японские рыболовецкие суда задержаны пограничниками в районе Курил

04:05

Беспорядки в панамской тюрьме: 11 погибших

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

На борьбу с преступлениями наркополиции бросили особую группу МВД

На борьбу с преступлениями наркополиции бросили особую группу МВД

54 минуты назад
Зеленский хочет лишить Севастополь особого статуса

Зеленский хочет лишить Севастополь особого статуса

2 часа назад
Давление в норме: "Северный поток-2" санкций не боится

Давление в норме: "Северный поток-2" санкций не боится

2 часа назад
"Яндекс" назвал главные темы, интересовавшие пользователей в 2019 году

"Яндекс" назвал главные темы, интересовавшие пользователей в 2019 году

1 час назад

Трансляции

15:00

Дмитрий Медведев на закрытии осенней сессии Госдумы РФ
15:00

Брифинг Марии Захаровой

Завтра, 19 декабря

11:55

Большая пресс-конференция Владимира Путина
11:57

Большая пресс-конференция Владимира Путина. Сурдоперевод
Все трансляции
ВЦИОМ: большинство россиян считает отношения России и Украины плохими

ВЦИОМ: большинство россиян считает отношения России и Украины плохими

55 минут назад
Директор музея об открытии купола над Челябинским метеоритом: "Пока ответа нет"

Директор музея об открытии купола над Челябинским метеоритом: "Пока ответа нет"

11 минут назад
Рекордная жара в Австралии: мужчина запек кусок мяса, оставив его в машине

Рекордная жара в Австралии: мужчина запек кусок мяса, оставив его в машине

18 минут назад
Педофилия, набожность, оружие и нелюдимость: тайна коттеджа под Гатчиной

Педофилия, набожность, оружие и нелюдимость: тайна коттеджа под Гатчиной

15 часов назад
Президенты России и Франции обсудили широкий круг вопросов

Президенты России и Франции обсудили широкий круг вопросов

12 часов назад
Журналисты со всей страны готовятся к большой пресс-конференции с Путиным

Журналисты со всей страны готовятся к большой пресс-конференции с Путиным

11 часов назад
Лучшая премьера 14 февраля: создатели фильма "Лёд 2" представили новый трейлер и постер

Лучшая премьера 14 февраля: создатели фильма "Лёд 2" представили новый трейлер и постер

16 часов назад
Маленькому Эмиру с пороком сердца нужна срочная операция

Маленькому Эмиру с пороком сердца нужна срочная операция

17.12.2019 12:07
"Тайны следствия": новые герои и сюжетные повороты удивят зрителей

"Тайны следствия": новые герои и сюжетные повороты удивят зрителей

16.12.2019 15:20
Премьера года: смотрите IMAX-трейлер фильма "Вторжение"

Премьера года: смотрите IMAX-трейлер фильма "Вторжение"

12.12.2019 14:17
"Тайна волшебного зелья": "Театриум" подготовил грандиозную премьеру для всей семьи

"Тайна волшебного зелья": "Театриум" подготовил грандиозную премьеру для всей семьи

12.12.2019 11:12
Нужна помощь: Кристину Горбач спасет дорогое лекарство и прибор для откашливания

Нужна помощь: Кристину Горбач спасет дорогое лекарство и прибор для откашливания

11.12.2019 11:00
Казанские полицейские оштрафовали Деда Мороза за нарушение ПДД. Видео

Казанские полицейские оштрафовали Деда Мороза за нарушение ПДД. Видео

10 минут назад
Всероссийские соревнования "Красногорская лыжня" отменены из-за отсутствия снега

Всероссийские соревнования "Красногорская лыжня" отменены из-за отсутствия снега

32 минуты назад
В Таиланде задержали местного "Джека-потрошителя"

В Таиланде задержали местного "Джека-потрошителя"

58 минут назад
Глава "Нафтогаза" предложил продолжить переговоры по транзиту в апреле-мае

Глава "Нафтогаза" предложил продолжить переговоры по транзиту в апреле-мае

1 час назад
Суд США запретил Сноудену получать доход с его книги

Суд США запретил Сноудену получать доход с его книги

1 час назад
Штанга рухнула на посетителя столичного фитнес-клуба

Штанга рухнула на посетителя столичного фитнес-клуба

2 часа назад
Энергоэффективные решения: как снизить плату за электроэнергию в разы

Энергоэффективные решения: как снизить плату за электроэнергию в разы

2 часа назад
Новая Kia Optima получила полный привод

Новая Kia Optima получила полный привод

2 часа назад
Малкин забросил 400-ю шайбу и вышел на 4-е место среди россиян по очкам в НХЛ

Малкин забросил 400-ю шайбу и вышел на 4-е место среди россиян по очкам в НХЛ

2 часа назад
Муки творчества: как выбрать лучшую идею из нескольких

Муки творчества: как выбрать лучшую идею из нескольких

3 часа назад
Борис Джонсон запретил своему кабинету ехать в Давос

Борис Джонсон запретил своему кабинету ехать в Давос

5 часов назад
Сергей Лавров: Россия была, есть и будет неотъемлемой частью Европы

Сергей Лавров: Россия была, есть и будет неотъемлемой частью Европы

5 часов назад
В Нью-Йорке официально введут третий пол

В Нью-Йорке официально введут третий пол

6 часов назад
В Калифорнии свирепствуют сильные ветра

В Калифорнии свирепствуют сильные ветра

6 часов назад
Японские рыболовецкие суда задержаны пограничниками в районе Курил

Японские рыболовецкие суда задержаны пограничниками в районе Курил

7 часов назад
Черные сноуболы стали популярными сувенирами в Челябинске

Черные сноуболы стали популярными сувенирами в Челябинске

7 часов назад
Палата представителей Конгресса США проголосует по импичменту Дональда Трампа

Палата представителей Конгресса США проголосует по импичменту Дональда Трампа

9 часов назад
В Севастополе состоялся "Бал патриотов"

В Севастополе состоялся "Бал патриотов"

10 часов назад
Бывший президент Боливии Моралес хочет вернуться на родину

Бывший президент Боливии Моралес хочет вернуться на родину

11 часов назад
Опухоль вместо вируса: олимпийская медалистка сражается с болезнью

Опухоль вместо вируса: олимпийская медалистка сражается с болезнью

11 часов назад
Попал под санкции: "Севастополь" задержится в Сингапуре надолго

Попал под санкции: "Севастополь" задержится в Сингапуре надолго

11 часов назад
Валерий Герасимов: Россия выступает против новой гонки вооружений

Валерий Герасимов: Россия выступает против новой гонки вооружений

11 часов назад
Володин и Матвиенко встретились с главой ПАСЕ

Володин и Матвиенко встретились с главой ПАСЕ

12 часов назад
Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 17 декабря 2019 года

Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 17 декабря 2019 года

12 часов назад
531
В Словакии осквернено еврейское кладбище

В Словакии осквернено еврейское кладбище

12 часов назад
Определился первый финалист клубного чемпионата мира по футболу

Определился первый финалист клубного чемпионата мира по футболу

13 часов назад
77-летняя Ангелина Вовк объявила о свадьбе с молодым любовником

77-летняя Ангелина Вовк объявила о свадьбе с молодым любовником

17 часов назад
Главные события 2019-го: открытие Крымского моста и пожар в Нотр-Даме

Главные события 2019-го: открытие Крымского моста и пожар в Нотр-Даме

17 часов назад
Кот "обнаружил" у Светланы Крючковой рак, который проморгали врачи

Кот "обнаружил" у Светланы Крючковой рак, который проморгали врачи

21 час назад
Расследование Эдуарда Петрова: "Потрошители банковских карт". Смотрите в эти выходные

Расследование Эдуарда Петрова: "Потрошители банковских карт". Смотрите в эти выходные

23 часа назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку