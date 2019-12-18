Директор музея об открытии купола над Челябинским метеоритом: "Пока ответа нет"

Директор Исторического музея Южного Урала в Челябинске Владимир Богдановский на просьбу журналистов прокомментировать самопроизвольное открытие купола над фрагментом Челябинского метеорита, о чем сообщалось накануне, затруднился назвать причину необычного явления.

В акте о происшествии подчеркивается, что купол открылся самопроизвольно и в присутствии смотрителя, то есть вскрыть витрину явно никто не пытался.



"Поскольку техника есть, мы допускаем, что технический сбой возможен"., — сказал Богдановский в комментарии РИА Новости. Однако, отметил он, "технической ошибки специалисты не обнаружили" и "пока ответа нет".

"Поскольку наше оборудование поднимало купол, оно как-то в этом участвовало. Но кто дал команду и как это получилось, у нас вариантов нет", — признался директор музея.

Богдановский объяснил, что купол управляется только с пульта, причем, по определенной схеме.

Для этого нужно подойти к метеориту не более чем на два метра, встать на определенную линию и направить сигнал в специальное окошко на высоте 50 сантиметров.

Странность в том, что в ситуации, когда купол открылся, пульт (который имеется в одном экземпляре) находился на месте и был закрыт. "А другого управления нет. Факт есть, а объяснить мы его пока не можем", – сказал директор музея.