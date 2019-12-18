Группа "Сафмар" опровергла новости об обысках у Гуцериева

В пресс-службе группы "Сафмар" опровергли информацию об обысках, якобы проводимых в компаниях и в доме у миллиардера Михаила Гуцериева.

"Это неправда, информация не соответствует действительности", — заявили РИА Новости в "Сафмаре" (бизнесмен является совладельцем компании).

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на источники сообщили, что сотрудники правоохранительных органов проводят следственные мероприятия в офисах нескольких компаний, связанных с Гуцериевым. По неподтвержденным данным, обыски связаны с делом о нелегальном вывозе нефти за границу.