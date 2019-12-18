Казанские полицейские оштрафовали Деда Мороза за нарушение ПДД. Видео

Необычный нарушитель попался инспекторам ГИБДД в Татарстане – полицейские из Казани оштрафовали Деда Мороза.

Стражи порядка остановили автомобиль Mercedes, буксировавший по дороге общего пользования сани, в которых находился мужчина в костюме главного новогоднего персонажа.

Правоохранители не оценили идею. Как сообщают местные СМИ, сотрудники ГИБДД оформили на нарушителей сразу шесть протоколов об административных правонарушениях, в том числе – за опасное вождение и умышленное создание помех для движения.

Общая сумма штрафов, которую предстоит оплатить 23-летнему Деду Морозу и его "подельнику", составляет 13500 рублей.