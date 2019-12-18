Российский "Союз" стартовал с космодрома Куру

Российский "Союз" с разгонным блоком "Фрегат-МТ" несколько минут назад успешно стартовал с космодрома Куру во французской Гвиане, передает телеканал "Россия 24".

Ракета-носитель должна вывести на орбиту пять спутников. Это телескоп Европейского космического агентства CHEOPS, предназначенный для поиска и изучения экзопланет, итальянский модуль радиолокационного наблюдения COSMO-SkyMed и еще три небольших научных космических аппарата.

Во вторник старт отложили на сутки по техническим причинам. Запуски российских ракет с космодрома во французской Гвиане в Южной Америке проводятся в рамках программы сотрудничества между "Роскосмосом" и Европейским Космическим Агентством. Для этого возле экватора построены специальные комплексы.

С октября 2011 года с Куру уже запущено более двадцати "Союзов". Стартовая площадка во французской Гвиане — оптимальное место для выведения спутников на геостационарную орбиту.