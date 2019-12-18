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18 декабря 201912:27

Эксперты напомнили о смертельной опасности для животных украшенной елки

Global Look Press

В Комитете ветеринарии Москвы напомнил хозяевам домашних животных о том, что шумные новогодние праздники для них всегда стресс, а украшения, как и саму елку, необходимо размещать в недоступных для них местах, поскольку питомец может получить удар током от гирлянды, непроходимость или травму кишечника из-за съеденной мишуры или игрушек.

Кроме того, они могут пораниться о разбитые игрушки или запутаться в гирляндах или мишуре.

Специалисты призвали не позволять кошкам, хорькам и енотам лазить по новогодней елке. Что касается декоративных птиц, то они могут грызть мишуру, но, как правило, только играются, а не глотают ее.

Если у домашнего любимца замечены такие симптомы, как рвота, вздутие живота и вялость, то нужно срочно обратиться к ветеринарному специалисту, поскольку невнимательность хозяина может привести к гибели животного, отмечается в сообщении столичного Комитета ветеринарии в "Фейсбуке".

Недавно в СМИ появилась информация о том, что в детском саду Омска подвесили новогоднюю елку к потолку, что вызвало шквал насмешек и недоумения. Так сами родители детей решили украсить помещение.

Однако когда на них посыпалась критика, некоторые пользователи в соцсетях написали о том, что подвешенная к потолку елка может быть выходом в ситуациях, когда есть домашние животные, "покушающиеся" на новогодние украшения.

Ранее специалисты в эфире телеканала "Москва 24" рассказали, как уберечь домашних животных во время праздничных салютов, от которых они испытывают стресс.

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