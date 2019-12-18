Госдума будет штрафовать спекулянтов билетами в театр

Закон об административном наказании перекупщиков билетов на культурные мероприятия в третьем, окончательном чтении приняли депутаты Госдумы. Под штраф попадают "неуполномоченные лица", которые продают билеты с более чем 10% наценкой.

Правда, действует эта норма только для билетов на проводимые государственными и муниципальными организациями мероприятия, сообщает "Интерфакс". Максимальный штраф за спекуляцию билетами не может превышать пятикратную стоимость билета, решили народные избранники.

Для граждан штраф установлен в размере от полуторакратной до двукратной цены, указанной на билете. Для должностных лиц штраф чуть выше — от двукратной до трехкратной цены. От трехкратного до пятикратного номинала грозит штраф тем, кто занимается предпринимательством при продаже билетов без образования юрлица или юридическим лицам. Впрочем, штраф может быть заменен на административное приостановление деятельности до 90 суток. Протоколы об административных правонарушениях будут составлять должностные лица министерства российской культуры.

"Размеры штрафов дифференцированы и значительно снижены по сравнению с редакцией первого чтения", — рассказал глава думского комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.

По мнению Крашенинникова, законопроект предлагает меры по борьбе с перекупщиками билетов, которые продают их по завышенным ценам, лишая тем самым граждан возможности посещать культурно-зрелищные мероприятия.

Также устанавливаются штрафы за нарушение требований к реализации и возврату билетов на культурно-зрелищные мероприятия, проводимые театрами, цирками, музеями, концертными залами, музыкальными и танцевальными коллективами, концертными организациями.

Изначально за предложение "лишнего билетика" депутаты предлагали штрафовать на миллион рублей.