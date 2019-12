Медведь "оседлал" стоящий в пробке автомобиль в США

Направлявшаяся в национальные парки Кингс-Каньон и Секвойя американка смогла познакомится с дикой природой ближе, чем того могла пожелать. На ее глазах дикий медведь забрался на стоящую в пробке машину, сообщает ABC7.

HITCH A RIDE: A large bear hopped up onto the hood of a car in line for Sequoia and Kings Canyon National Park, before quickly hopping off and scurrying back to the side of the road. https://t.co/FB6GyKUcdL pic.twitter.com/7WeAF29jzG