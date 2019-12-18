Молодой парень умер через неделю после падения на катке на Красной площади

Столичные медики больше недели боролись за жизнь 20-летнего москвича, который катался на катке на Красной площади, упал и сильно ударился головой о лед, но спасти его не смогли.

Молодой человек был доставлен в больницу 9 декабря. Врачи диагностировали у него серьезную черепно-мозговую травму с кровоизлиянием. Как сообщил Агентству городских новостей "Москва" источник в оперативных службах города, 17 декабря пострадавший скончался.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства ЧП.