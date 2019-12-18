Автобус и легковушка вспыхнули после столкновения на КАД в Петербурге. Видео

Очевидцы запечатлели последствия огненного ДТП, произошедшего в среду, 18 декабря, на Кольцевой автомобильной дороге в Санкт-Петербурге.

На кадрах видны столкнувшиеся автобус и легковушка, объятые пламенем. Проезжая часть, движение по которой не перекрывалось, затянута дымом.

Как сообщают местные СМИ, участниками аварии стал автобус ПАЗ дорожной службы и врезавшийся в него Hyundai Solaris.

Сведений о пострадавших пока не поступало.