В сказочном опросе Настенька из "Морозко" и Баба Яга идут ноздря в ноздрю

В преддверии Нового года даже взрослые погружаются в сказочное настроение. Однако те, у кого сейчас уже дети и внуки, оказалось, стали воспринимать сказочных персонажей с точностью до наоборот по сравнению с тем, как это было в их детстве.

По крайней мере, об этом свидетельствуют неожиданные результаты опроса, который недавно попал в СМИ.

Оказывается, скромная и трудолюбивая Настенька из сказки "Морозко" (которую мы знаем по великолепному фильму Александра Роу) в нынешние времена многими родителями воспринимается как "негативный" персонаж.

Некоторые мамы считают, что такой пример для их дочерей вреден, и даже требуют запретить показывать эту сказку по телевизору, сообщила, в частности, радиостанция "Маяк".

Настеньку (которую сыграла в фильме-сказке Наталья Седых) они считают забитой девушкой, которая не отстаивает свое мнение, не знает, что хочет от жизни, демонстрирует роль жертвы и согласна терпеть унижения.



А вот Марфушенька-душенька (ее блестяще сыграла Инна Чурикова), напротив, персонаж, который больше вписался бы в современные реалии. По мнению многих опрошенных, она четко знает, чего хочет, и как этого достичь.

Вести.Ru решили на своей странице "ВКонтакте" провести собственный опрос, чтобы выяснить: действительно ли скромные, трудолюбивые девушки (как, например, Настенька) ныне уже не в чести, а заодно узнать, какие сказочные персонажи сейчас, во взрослом возрасте, близки нашим читателям.

Им было предложено выбрать одного из десяти персонажей самых известных с детства сказок, прокомментировать выбор или предложить свой вариант.

Результаты оказались удивительными: практически в течение всего голосования "ноздря в ноздрю" шли все та же Настенька из "Морозко" и... Баба Яга, которая появляется практически во всех сказках.

Причем, "старая карга" в голосовании уступает юной нежной деве меньше процента, а на третьем месте с небольшим отрывом идет все та же колоритная Марфушенька.

В комментариях же нередко упоминают и "классического" Ивана-дурака, которому — с его настроем — идти по жизни явно легче.

Нашлись, правда, и те, кто назвал Настеньку "терпилой" с "противным голосом". Видимо, это были поклонники Бабы Яги.

Четких объяснений такого выбора эти пользователи не дали, но не исключено, что на восприятие этого персонажа повлияли фильмы-сказки более поздних лет, где Баба Яга уже предстает как, скорее, комический, нежели отрицательный персонаж.

Не исключено, что на восприятие повлияли и гениальные строки из сказки Леонида Филатова "Про Федота-стрельца, удалого молодца". В уста Бабы Яги автор вложил строки, над которыми невозможно не смеяться:

"Я – фольклорный элемент,

У меня есть документ.

Я вообче могу отседа

Улететь в любой момент!

За жару ли, за пургу

Все бранят меня, каргу,

А во мне вреда не больше,

Чем в ромашке на лугу!

Ну, случайно, ну, шутя,

Сбилась с верного путя!

Дак ведь я – дитя природы,

Пусть дурное, но – дитя!"

У желающих проголосовать еще есть время – опрос будет активен до 23 часов 18 декабря.

Возможно, в этой компании появятся и другие лидеры, о чем позже мы сообщим в нашем "сказочном послесловии". Ведь, как известно, "сказка ложь, да в ней намек..."