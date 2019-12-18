Кремль: санкции против "Северного потока" - пример недобросовестной конкуренции

Идеальным примером недобросовестной конкуренции назвал американские санкции против газопровода "Северный поток-2" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Санкции со стороны США нарушают международное право и не нравятся не только Москве, но и Европе, включая Германию и Францию, добавил официальный представитель Кремля. Берлин уже пообещал свой ответ Вашингтону.

По мнению Пескова, со стороны Вашингтона это навязывание европейским потребителям более дорогой и, соответственно, неконкурентоспособной продукции – сжиженного природного газа, это распространение своего искусственного доминирования на европейские рынки. Дмитрий Песков заверил, что американские санкции не повлияют на реализацию проекта второй ветки "Северного потока", сообщает "Интерфакс".

"Мы исходим из того, что этот проект будет закончен", — подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства.

Против "Северного потока-2" активно выступает опасающаяся потерять транзитные деньги Украина, Польша, Латвия и Литва, а также США. Они называют проект "Северного потока" политическим и угрожающим энергобезопасности Европы.

Сенат США 17 декабря 2019 года одобрил проект оборонного бюджета на следующий год. Оборонный бюджет утвержден в размере 738 миллиардов долларов. В него включены деньги на "противодействие России" в различных областях, а также санкции против "Северного потока-2" и военная помощь Украине. Президент США Дональд Трамп готов подписать закон незамедлительно.

Газопровод "Северный поток-2" проходит через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Это две нитки газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Москва неоднократно подчеркивала, что "Северный поток-2" — абсолютно коммерческий и конкурентный проект. До окончания строительства остается не более месяца. При этом Кремль заверял, что он не предполагает прекращения российского природного газа через Украину в Европу.

Впрочем, прока договориться с "Нафтогазом Украины" о транзите газа не удается. Глава компании Андрей Коболев уже предложил перенести переговоры об условиях транзита на апрель-май 2020 года.