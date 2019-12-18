Песков: Путин готов дать ответ по делу журналиста Голунова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин сможет дать ответ о деле журналиста Ивана Голунова, если такой вопрос зададут на ежегодной пресс-конференции, которая состоится в четверг, 19 декабря.

Дмитрий Песков отметил, что российский лидер уже не раз демонстрировал, что отвечает на любые вопросы. По словам пресс-секретаря, сам формат конференции предполагает свободное общение, сообщает ТАСС.

Владимир Путин продолжает готовиться к встрече с представителями СМИ. Дмитрий Песков отметил, что на сегодня, 18 декабря, у российского лидера пока не запланировано телефонных разговоров.

Ранее сообщалось, что в МВД создана особая группа по пресечению правонарушений со стороны наркополицейских. Такая мера — реакция на дело Ивана Голунова, которого задержали 6 июня по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. В результате журналиста освободили, а по итогам служебной проверки были уволены ряд высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов.