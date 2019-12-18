Семин стал лауреатом премии "Серебряная лань" в номинации "Лучший тренер"

Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин стал лауреатом премии "Серебряная лань", вручаемой по результатам опроса спортивных журналистов России.

Наставник железнодорожников стал обладателем награды как лучший тренер уходящего года. Лучшей командой года признана сборная России по пляжному футболу.

Также пресс-служба Федерации спортивных журналистов России назвала десятку лучших спортсменов: Владимир Балынец (паралимпийский спорт, пауэрлифтинг), Анастасия Войнова – Дарья Шмелева (велоспорт), Артур Далалоян (гимнастика), Инна Дериглазова (фехтование), Юлия Ефимова (плавание), Алена Косторная (фигурное катание), Вячеслав Красильников – Олег Стояновский (пляжный волейбол), Даниил Медведев (теннис), Никита Нагорный (гимнастика), Анжелика Сидорова (легкая атлетика).