Камера запечатлела гибель бурильщика на месторождении в Саратовской области

В Сети опубликованы кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей инцидент с летальным исходом, произошедший в минувшую субботу, 14 декабря, на месторождении в Саратовской области.

По предварительным данным, помощник бурильщика Виктор Б., 1994 года рождения, во время проведения работ по демонтажу оборудования, сорвался с семиметровой высоты.

После падения, на мужчину рухнул элемент металлической конструкции, от полученных травм пострадавший скончался на месте.

Результаты предварительной проверки свидетельствуют о том, что ЧП произошло из-за нарушения правил техники безопасности. В том числе – выполнения погибшим работы, не относящейся к его непосредственным обязанностям, отсутствие страховки и неудовлетворительная организация работ, однако окончательные выводы о степени вины участников инцидента можно будет сделать только после всестороннего расследования.