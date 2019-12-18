Песков прокомментировал новость об обысках у Гуцериева

Комментируя новость о якобы имевших место обысках в квартирах и офисах бизнесмена Михаила Гуцериева, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего об этом не известно, передает ТАСС.

Ранее в холдинге "Сафмар", подконтрольном Гуцериеву, опровергли сообщения СМИ о проведении обысков в квартирах и офисах предпринимателя. В официальном заявлении компании говорится, что у правоохранительных органов отсутствуют какие-либо претензии к компаниям группы "Сафмар", а информация об обысках в ее офисах не соответствует действительности.