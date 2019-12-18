Причиной множества ДТП на уральских трассах стал снегопад

Причиной множества ДТП на трассах Свердловской области стал снегопад. Как передает ГТРК "Урал", сообщается о десятках аварий на дорогах. Тяжелые погодные условия плюс несоблюдение правил техники безопасности сделали свое темное дело.

Смертельное ДТП произошло на трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск. В результате при столкновении четырех автомашин один человек скончался, восемь пострадали. Одну из пассажирок — беременную женщину — доставали из машины гидравлическими ножницами. Подробности о ее состоянии неизвестны. По информации ГИБДД, водители нарушили скоростной режим. Помешала и плохая видимость на дороге.

Огромная пробка возникла на дублере Сибирского тракта. Здесь при повороте на Исток трассу перегородил кузов грузовика, который вез баллоны с газом — машина слетела в кювет. В ГИБДД убедительно просят водителей быть очень внимательными, не торопиться и помнить о возможных сложностях на дорогах.