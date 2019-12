НХЛ предложила Свечникову запатентовать его гол в стиле "лакросс"

Национальная хоккейная лига (НХЛ) предложила российскому нападающему команды "Каролина Харрикейнз" Андрею Свечникову запатентовать стиль, в котором он забросил шайбу в ворота "Виннипега" (6:3).

В игре с "Джетс" Свечников отличился на 34-й минуте. Андрей, находясь за воротами соперника, поднял шайбу на крюк и занес ее в ворота, за шиворот вратарю. Россиянин во второй раз в нынешнем сезоне повторил подобный трюк. Ранее таким образом никто не забивал.

"Полагаем, Свечникову нужно запатентовать этот гол", – написала пресс-служба НХЛ в Twitter.

Guess Svech needs to copyright this move then... 😏 https://t.co/i5Ourk2KdB