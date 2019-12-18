В Калмыкии выявили ячейку террористов в колонии

В исправительной колонии №2 в Калмыкии вскрыта террористическая ячейка, в которую в разное время входили более 100 осужденных. Возбуждено уголовное дело по статье "Создание террористического сообщества и участие в нем" УК РФ.

Организатором сообщества в 2013 году стал уроженец Республики Дагестан, отбывавший в колонии наказание за незаконный оборот оружия. Руководство исправительного учреждения за взятки покровительствовало исламистам.

На данный момент установлены 22 человека, которые причастны к созданию преступного сообщества или участию в нем. В ходе спецоперации в Дагестане, Краснодарском крае и Волгоградской области задержаны пятеро подозреваемых. Остальные в настоящее время отбывают наказания в местах лишения свободы, в том числе и в калмыкской колонии, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Кроме того, следователи установили, что еще трое участников этого сообщества в 2014-2015 годах были убиты в Дагестане при оказании вооруженного сопротивления сотрудник правоохранительных органов.

"Следствием принимаются активные меры для установления других участников преступления. Также будет дана правовая оценка действиям сотрудников республиканского УФСИН", — подчеркнули в СК РФ.