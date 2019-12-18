Лавров отказался оглашать свой "донжуанский список"

В "Судьбе человека" — Федор Лавров, который к 44 годам сыграл уже больше сотни ролей в кино. Артист рассказывает, что поначалу было трудно: в ЛГИТМиКе его называли не иначе как "Колькин сын", ведь его родители — заслуженные артисты РСФСР Николай Лавров и Наталья Боровкова.

Артист, известный по ролям жадного мужа Салтычихи из "Кровавой барыни", царя Федора Иоанновича в "Годунове" и другим фильмам, рассказывает, что в профессии всего добивался сам, а брать приходилось "напором и талантом, несмотря на "неприметную", как считает Федор, внешность.

Она, однако, не мешала артисту покорять женские сердца. Федор не скрывает, что девушек в его жизни хватало, но оглашать "донжуанский список" он считает несолидным.

Женат артист был несколько раз. Первой супругой стала Софья, с которой Федор был знаком еще со школы. У пары родилась дочь Глаша, когда Лаврову-младшему было всего 19 лет, и потому было очень важно благословение родителей, поскольку обеспечивать студенческую семью сына пришлось Лаврову-старшему.

Вместе они, однако, жили не долго: Лавров вспоминает, что Софья была очень категоричной, все делила на черное и белое, и в итоге они расстались.

В 1990-е отдушиной для Федора стала музыкальная группа "Червонцы". Рок-н-ролл свел его со второй женой — Машей, но жить было негде, с деньгами по-прежнему туго, и эта семейная лодка тоже разбилась о быт.

С конца 1990-х, наконец, началась полоса везения. В 1997-м Лавров сыграл свою первую роль в кино – в фильме "Американка", а в 2007-м его взяли в труппу БДТ, где его коллегами стали Алиса Фрейндлих, Кирилл Лавров и другие легендарные актеры этого прославленного театра, а вскоре он оказался в Москве.

Какую роль сыграли в этом Кирилл Серебренников и Олег Табаков? Где он познакомился со своей третьей женой Леной, и чьими фанатами растут из двое детей?

Как приняла труппа БДТ сына Николая Лаврова? Кому первому позвонил Федор, когда ушел из жизни его отец?

Что о нем вспоминает режиссер Владимир Меньшов, который пришел поддержать сына своего лучшего друга? Почему Федор ушел из МХТ и из "Табакерки"? И зачем пытался в детстве выбежать на сцену, когда играла его мать?

Об этом Федор Лавров рассказывает Борису Корчевникову в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".