Главу семьи из "дома страха" под Гатчиной отправили в изолятор

Гатчинский суд на два месяца арестовал 46-летнего Андрея Бовта, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней дочери и незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. В следственном изоляторе он пробудет минимум до 16 февраля 2020 года.

Свою вину глава многодетного семейства из деревни Химози под Гатчиной не признал, заявив, что его сознательно хотят опорочить, чтобы он не выполнял служебные обязанности по борьбе с коррупцией и наркобизнесом. Объяснять происхождение оружия он отказался.

Меж тем, в трехэтажном "доме страха", как его окрестили журналисты, обнаружили шесть автоматов Калашникова, три пулемета, пистолеты ТТ и ПМ, двуствольное ружье, пистолет-пулемет "Кедр", две дымовые гранаты, гранату Ф-1 и около патронов. Боевым оказался только один пистолет, все остальное оружие было охолощенным и, как можно судить по кадрам с места, использовалось для тренировки восьмерых детей.

"У нас с детьми, с женой — счастливые семейные отношения. Есть видеоархив, который свидетельствует об этом", — заявил Бовт перед тем, как судья закрыла заседание для прессы.

Будет ли ему назначена судебно-медицинская экспертиза, остается неизвестным. Максимальная санкция инкриминируемых предполагаемому педофилу статей предусматривает до 20 лет лишения свободы.