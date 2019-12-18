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18 декабря 201915:22

Лучшие итоги 2019 года: подведен "Абсолютный рейтинг победителей" среди фильмов

"Абсолютный рейтинг победителей" по итогам 2019 года обнародовал телеканал "Синема". Он составлен по уникальной методике "Топ топов" и основан на данных топов 17 ресурсов с охватом в 750 миллионов человек ежемесячно.

"Топ — единственный учитывает вес и положение фильма во всех самых влиятельных кинорейтингах уходящего года, — отмечает заместитель генерального директора компании "Цифровое телевидение" и главный редактор телеканала "Синема" Иван Кудрявцев. — По сути, именно из этого топа будут верстать списки победителей и "Золотой Глобус", и "Оскар".

Рейтинг учитывает четыре фактора: зрительскую оценку, кассовые сборы, продажи в цифровых магазинах и мнения ведущих мировых критиков. Этот рейтинг дает максимально четкую картину общих предпочтений зрителей и лидеров мнений в индустрии.

Редакция телеканала "Синема"для создания рейтинга выбрала следующие источники: The Hollywood Reporter, The New York Times, Rolling Stone, Time, Empire, Esquire, Vanity Fair, Variety, Imdb.com, Rotten Tomatoes, Metacritic.com, AlloCiné, Boxofficemojo.com, iTunes, Google Play, "Фильм Про" и "Кинопоиск".

"Бросается в глаза, что сразу три фильма в Абсолютном Топе произведены студией Netflix для одноименной онлайн-платформы, то есть — вообще не выходили в широкий прокат. Это подталкивает нас к одному простому выводу. Попытки традиционной киноиндустрии ощетиниться и "поставить Netflix на место" (недопуск в Канны, разговоры о бойкоте на "Оскаре") – бесплодны", — подчеркнул Иван Кудрявцев.

Замыкает десятку топа топов "История игрушек 4". Здесь есть все, что надо – и расставание с выросшим Энди, переезд, и большое путешествие, и радость встречи со старыми друзьями и поиск возлюбленной. По заверениям Pixar, это последний их сиквел, далее студия планирует делать только оригинальные мультфильмы.

На девятом месте оказался криминальный драматический триллер "Неограненные драгоценности". Картина вышла в прокат только 13 декабря. А до этого фильм показывался на кинофестивалях в Теллуриде и Торонто. Здесь он получил высокую оценку критики. Специалисты особо отметили игру Адама Сэндлера. Он играет владельца ювелирного магазина, влезшего в долги, ради сохранения своего маленького бизнеса. Хорошая игра и сыграла фильму на руку.

"Достать ножи" — детектив с Дэниелом Крэйгом. Этот обаятельный и дотошный "агент 007" детективного жанра должен разгадать загадку в стиле Агаты Кристи. Он распутывает узел из лжи, корысти и уловок членов семьи автора криминальных романов Харлана Тромби. Ну, а появляется частный детектив после того, как на праздновании 85-летия автора криминального чтива виновника торжества находят мертвым. "Мой дом, мои правила, мой кофе" и восьмое место в топе топов!

"Маленькие женщины" достойны лучшего. Но пока им удалось пробиться только на седьмую ступеньку абсолютного топа лучших фильмов года. На Rotten Tomatoes "Маленькие женщины" получили 96% "свежести" — первая любовь, горькое разочарование, томительная разлука и непростые поиски себя и своего места в жизни. А российские зрители увидят фильм только в начале января 2020 года.

Выше "Маленьких женщин" может быть только месть. Последняя месть. И это рекорд. Рекорд, как по сборам за первую неделю – 1,2 миллиарда долларов в мировом прокате, так и мировой рекорд по кассовым сборам. Теперь рекордная отметка составляет 2,8 миллиарда долларов. И все это "Мстители: Финал". Есть только одна ложка дегтя в это финансовое благополучие: отзывы зрителей и критики оказались не столь однозначны.

Сенсация рейтинга – только пятое место "Джокера". Фильм стал первым в истории кинокомиксом, получившим золотого венецианского льва. Картина устанавливала рекорд за рекордом – лучший старт фильмов Тодда Филлипса и Хоакина Феникса, самый кассовый кинокомикс DC в истории – общие сборы 1 миллиард 60 миллионов долларов, лучший фильм по сборам в премьерный день и в первый уикенд октября. Но этого для попадания в призы не хватило.

За пьедесталом почета оказалась "Брачная история" Ноа Баумбаха. Хорошее дело, конечно, браком не назовут, но этот фильм — второй по частоте упоминаний в обзорах критиков за 2019 год после "Ирландца" Мартина Скорсезе.

Третье место захватили "Паразиты" из Южной Кореи. А чего вы от них еще ждали? Это первый в истории южнокорейский фильм, отхвативший себе главную награду Каннского фестиваля. И пальма им в руки!

Серебро уже у упомянутого "Ирландца". На Netflix составило за первую неделю фильм просмотрели 26,4 миллиона зрителей. Критики в восторге. Есть только одно "но": 3,5-часовую гангстерскую драму до конца за первые сутки до конца досмотрели лишь 18% зрителей.

Однажды это должно было случиться. И это случилось. Девятая картина Квентина Тарантино стала самой скандальной в его карьере. Но она захватила вершину рейтинга. И даже без Китая, где "Однажды… в Голливуде" было отказано в прокате: дочка Брюса Ли обвинила автора в неуважении к её отцу. Но фильм вышел на первое место в рейтинге телеканала "Синема" и без Китая.

Таков результат обработки 17 рейтингов, где места распределены с первого по десятое.


Лента, находившаяся на первой строчке, получала десять баллов, а на десятой – один балл. После этого баллы каждого фильма были просуммированы. Так и получился итоговый топ зарубежных лент 2019 года, которые понравились критикам и зрителям больше всего. Смотрите, сравнивайте.

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