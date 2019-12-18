Димитрис Итудис: к матчу "Црвеной Звездой" надо отнестись очень серьезно

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги против сербской "Црвены Звезды".

"Црвена Звезда" жестко действует в каждом матче. Они показали, насколько они опасны, в недавней игре в Милан, – приводит слова Итудиса пресс-служба ЦСКА. – То, как была выстроена команда в межсезонье, говорит об амбициях. У соперников новый тренер, обладающий большим опытом, новая философия. К этому матчу надо отнестись очень серьезно, ведь мы ожидаем очередного тяжелого сражения", – подытожил наставник армейцев.

Напомним, ЦСКА в 13 играх Евролиги одержал восемь побед и занимает шестое место в турнирной таблице, а "Црвена Звезда" расположилась на 13-й строчке, потерпев восемь поражений в 13 матчах. Матч ЦСКА – "Црвена Звезда" состоится в среду, 18 декабря, начало – в 20:00 по московскому времени.