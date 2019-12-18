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18 декабря 201915:28

Экс-депутат Рады Виталий Куприй: сожалею, что помогал Зеленскому стать президентом

"Нафтогаз Украины" — это организация, которая сейчас контролируется американцами. А глава "Нафтогаза" Андрей Коболев должен быть осужден на 12 лет тюрьмы за то, что выписал себе премии на сумму 42 миллионов долларов. При этом действующий президент Зеленский, как и его предшественник, закрывает на это глаза.

Такое заявление сделал в прямом эфире программы "60 минут" из Киева бывший народный депутат Верховной рады Украины, юрист и правозащитник Виталий Куприй, комментируя переговоры по транзиту газа через Украину.

Куприй считает, что во время переговоров Украина должна была обсуждать возможность передачи Европе контроля за входом газа на свою территорию. В этом случае незалежная не была бы предметом этих переговоров, полагает он.

Правозащитник также отметил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины, контролируемое США, возглавляет коррупционер, которого никто не может снять с должности, даже сам президент.

Куприй с сожалением признал, что в свое время помогал Зеленскому стать президентом. Теперь же он полностью поддерживает акции протеста и беспорядки, которые разгорелись накануне у стен Верховной рады.

"Как правозащитник, я готов присоединяться к таким протестам, поскольку мы идем не в том направлении. Наша прокуратура покрывает банды, которые действовали как при Порошенко, так и сейчас. Они занимаются заказными убийствами, рейдерством, махинациями. При этом, сотрудники прокураторы успешно проходят переаттестацию. Это означает, что действующая власть берет эти кадры себе на вооружение. Меня пугает, что тысячи людей незаконно находятся в изоляторах временного содержания, где нарушаются их права", — заключил Куприй.

"Украина за пять лет, по самым скромным подсчетам экспертов, переплатила почти полтора миллиарда долларов за так называемый "европейский" газ. Большая часть этой суммы осела в карманах организаторов схемы и, предположительно, чиновников "Нафтогаза", — заявил ранее на пресс-конференции депутат Верховной рады Андрей Деркач.

В конце 2019 года истекает действующий между Россией и Украиной контракт на транзит газа. Москва предложила пакетное решение: отказаться от взаимных претензий в судах и подписать новое соглашение. Киев эти предложения отверг.

При этом "Газпром" и "Нафтогаз" активно проводят переговоры по транзиту в двустороннем порядке. Последняя встреча главы "Газпрома" Алексея Миллера и исполнительного директора "Нафтогаза Украины" Юрия Витренко прошла в Вене 13 декабря. Новый раунд трехсторонних консультаций по транзиту на политическом уровне запланирован на 19 декабря в Берлине.

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