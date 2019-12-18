В Бурятии 90-летний ветеран продлил водительские права. Василий Леонидович Угрюмов из прибайкальского села Турунтаево не только уверенно управляет своими старенькими "Жигулями" и "Нивой", но и по-прежнему сам ремонтирует машины, передает ГТРК "Бурятия".

Стоит отметить, что и в доме и во дворе у ветерана также образцовый порядок. Никогда не скажешь, что здесь живет 90-летний пенсионер один. Ни сына, ни любимой жены уже нет, так что последние 10 лет справляется по дому и хозяйству один.

Работать Василий Леонидович привык с ранних лет. Как началась война, школу пришлось бросить, пошел работать в колхоз. По окончании войны заочно окончил 8 классов, затем училище. Ну а потом решил сменить сухопутную жизнь. Стал основателем династии мореходов. При нем работала переправа четко, без сбоев, даже во время наводнений. За свой труд Василии Угрюмове не раз отмечался наградами.

И до сих пор не любит сидеть без дела: успевает и двор прибрать, и воду привезти, и еду себе приготовить. А летом еще прибавляется огород. Два отечественных автомобиля всегда на ходу, ремонтирует сам. А в этом сезоне построил домик для внуков и правнуков, ждет их на летние каникулы. Такой активный образ жизни хороший пример для окружающих.