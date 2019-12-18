Собянин рассказал о повышении соцвыплат для пожилых людей

Власти Москвы будут регулярно повышать социальные пособия и выплаты для пожилых людей, об этом мэр Сергей Собянин сообщил во время ежегодного выступления в Мосгордуме.

Глава города отметил, что в 2020 году будут проиндексированы десятки видов пособий и социальных выплат старшему поколению и семьям с детьми, также будет введена новая категория льготников — "дети войны". И это только одна из мер социальной поддержки. В городе уже действуют сразу несколько программ для повышения продолжительности жизни.

"За последние годы правительству удалось решить много острых проблем с качеством и доступностью медицинской помощи. Средняя продолжительность жизни москвичей за 8 лет выросла на 4 года и достигла 78 лет. Много это или мало? В Париже, Лондоне примерно столько же", — рассказал Сергей Собянин.