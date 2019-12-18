Известного архитектора убило отвалившейся частью фасада

Известный в США архитектор 60-летняя Эрика Тишман погибла в Нью-Йорке, на нее упала отвалившаяся часть фасада 17-этажного здания.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала американская газета The Wall Street Journal.

По данным издания, трагедия произошла 17 декабря недалеко от Таймс-Сквер в одном из самых оживленных районов Нью-Йорка.

Отмечается, что владелец здания еще в апреле был оштрафован на 1250 долларов за содержание фасада строения в аварийном состоянии, однако это не побудило его начать ремонт.

Тишман была вице-президентом архитектурной компании. В ее ведении были образовательные и спортивные проекты, а также программы по развитию частного сектора.