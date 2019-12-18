"Монако" заплатил 10 млн евро за переход 18-летнего защитник "Партизана"

Защитник сербского "Партизана" Страхиня Павлович во время зимнего трансферного окна присоединится к "Монако". Подробности соглашения 18-летнего футболиста с монегасками не разглашаются.

Как сообщает пресс-служба "Монако", Павлович остаток сезона на правах аренды проведет в "Партизане", а летом 2020 года присоединится к клубу из чемпионата Франции.

По данным авторитетного немецкого портала transfermarkt.de, монегаски заплатили за переход защитника десять миллионов евро.

Павлович в составе "Партизана" принял участие в 45 играх во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи. Также на его счету более 20 матчей за национальные команды различных возрастов. За основную сборную Сербии еще не выступал.