Захарова припомнила Зеленскому "лоха" в связи с запретом на въезд российских СМИ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обеспечить российским журналистам свободный доступ на украинскую территорию. Об этом заявила государственный деятель во время брифинга в среду, 18 декабря.

Захарова отметила, что общественность слышала слова Зеленского о том, что он "не лох". Такое признание украинский лидер сделал под прицелом видеокамер. По словам официального представителя МИДа, они проверили, что означает данное выражение — его можно трактовать как неудачник, дилетант, жертва преступников. Захарова заявила, что хочется верить в действительность этих слов и то, что Зеленский в его нынешнем обязывающем положении сдержит свое слово и обеспечит свободный доступ представителям СМИ на территорию Украины, сообщает "Россия 24".

При этом государственный деятель рассказала, что понимает украинского президента, поскольку в сложившейся ситуации в его стране сложно выполнить слова. Мария Захарова призвала профильные международные структуры и неправительственные организации, в первую очередь представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, помочь Владимиру Зеленскому.

После саммита в нормандском формате украинский лидер призвал российских журналистов посетить Украину, чтобы те "ощутили и поняли", что происходит в стране. При этом он отметил, что СМИ освещают события на Украине в искаженном свете.



В октябре на встрече с представителями националистов Владимир Зеленский довольно резко отреагировал на их предложение формализировать с ним отношения. Украинский лидер заявил, что он "президент этой страны, а не лох какой-то".