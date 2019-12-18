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18 декабря 201916:49

Жириновский предложил прикрыть алкоголь занавесочкой, а из Думы убрать совсем

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил убрать алкоголь из думских буфетов и столовых и добавил, что в магазинах спиртные напитки следует переместить из общего зала и спрятать за занавеску с предупреждающей надписью.

Как передает ТАСС, данную позицию парламентарий озвучил о время рассмотрения Государственной думой закона о виноградарстве и виноделии.

По мнению Жириновского, в магазинах спиртные напитки надо прятать за занавеской с надписью "отрава", чтобы у покупателя коленки дрожали бы.

Руководитель думских либерал-демократов призвал вести в России антиалкогольную кампанию, чтобы, по его словам, "общество трезвенников было у нас".

Он пригрозил коллегам, что фракция ЛДПР не будет голосовать за закон, поскольку "пиво разрешаете на стадионах продавать, всякие гадости".

При этом, как напомнил ему спикер Госдумы Вячеслав Володин, Жириновский является одним из авторов данного законопроекта.

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