Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении до конца будущего года закона "Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Сообщение об этом появилось на сайте Верховной рады.

Документ был принят Радой на внеочередном заседании 12 декабря, уточняет ТАСС. Фракция пропрезидентской партии "Слуга народа" заявила, что "его принятие означает приверженность мирному пути решения проблемы Донбасса, которую уже продемонстрировал президент Владимир Зеленский во время встречи "нормандской четверки".

На брифинге по итогам нормандского саммита в Париже Зеленский заявил, что закон об особом статусе будет продлен на один год. В коммюнике встречи говорится, что Украина согласна на постоянный особый статус для Донбасса.



В российском МИД ранее заявляли, что продление закона об особом статусе Донбасса является шагом в правильном направлении, однако не может считаться выполнением минских соглашений и решений нормандских саммитов.

В Москве отмечали, что многие положения упомянутого закона устарели. Например, в нем говорится о сроках выборов в Донбассе в 2014 году, которые давно миновали. Неактуальна также ссылка на закон о государственной языковой политике, который уже не действует. А десятая статья противоречит "формуле Штайнмайера". Все это требует корректив, уверены в российском МИД, сообщает "Россия 24".