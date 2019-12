УЕФА презентовал мяч плей-офф Лиги Европы

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) показала официальный мяч, которым команды будут играть в плей-офф Лиги Европы в текущем сезоне.

Мяч выполнен в цветах турнира, также на нем изображена стадион в польском Гданьске "Energa Arena", на поле которого 27 мая 2020 года состоится финал Лиги Европы.

Напомним, матчи 1/16 финала пройдут 20 и 27 февраля. Российские команды не смогли преодолеть групповой эта турнира.

The 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵 𝗯𝗮𝗹𝗹 for the #UEL knockouts! ⚽️👊



Featuring the 🇵🇱 Gdansk Stadium 🏟️@MoltenSports pic.twitter.com/pDU6YVs4sP