Появилась криминальная версия смерти актера Марьянова

Подмосковный суд продолжает рассмотрение дела о смерти актера Дмитрия Марьянова в реабилитационном центре. Как сообщает KP.Ru, стали известны результаты одной из судебно-медицинских экспертиз: они указывают на то, что актер мог умереть в результате удара в живот.

Ссылаясь на материалы уголовного дела, издание отмечает, что причиной смерти артиста стал разрыв подвздошной вены – одного из самых больших сосудов в человеческом организме, который находится в области таза.

"Это могло произойти как в результате непосредственно травмирующего воздействия поверхностью тупого твердого предмета, так и при падении на какую-либо поверхность тупого твердого предмета", – цитирует издание материалы дела.

По итогам проведенной ранее экспертизы появилась версия о том, что актер скончался после того, как у него забился установленный в вене фильтр. Из-за этого у Марьянова поднялось давление и случился разрыв вены.

"Такой ответ, видимо, не устроил следствие, поэтому была назначена еще одна экспертиза – в Санкт-Петербурге. В итоге защита будет ходатайствовать в суде о проведении еще одной судмедэкспертизы с учетом того, что между этими двумя экспертизами есть существенные противоречия", – рассказал адвокат директора реабилитационного центра, где умер актер, Игорь Баранов.

Марьянов скончался в больнице, куда его доставили из реабилитационного центра "Феникс". Актер лечился там в течение девяти дней в октябре 2017 года. Ранее сообщалось, что артист неоднократно жаловался персоналу учреждения на плохое самочувствие, но директор центра Оксана Богданова отказывалась вызывать ему скорую помощь. Артиста госпитализировали с большим опозданием, спасти его не удалось.