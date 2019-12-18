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Большая пресс-конференция Владимира Путина 36 минут назад

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18 декабря 201917:37 Борис Максудов

На Большую пресс-конференцию Путина аккредитовано рекордное число журналистов

На Большую пресс-конференцию Путина аккредитовано рекордное число журналистов

19 декабря в 12:00 состоится традиционная Большая пресс-конференция Владимира Путина, уже 15-я по счету. Пройдет она в Центре международной торговли в Москве. На пресс-конференцию аккредитовано рекордное число представителей СМИ – 1895. В общем холле ЦМТ расставлены экраны, на которых будет идти трансляция, чтобы те, кто не попадет в главный зал, тоже могли следить за происходящим. Обычно общение президента с журналистами длится более трех часов.

- Когда столы поставите, эту ткань прибивать не нужно. Здесь люди будут ходить. Как пленочку снимите, всю ткань надо оббить, чтобы девочки потом отпарили.

На Большой пресс-конференции президента все должно быть идеально гладко. Отдельное внимание уделяется цветовой гамме. Художники подобрали модный в этом сезоне бежевый цвет для фона и ярко-синие стулья. Журналистов будет больше обычного и поэтому пришлось добавить еще один ярус.


Расставить стулья – простая задача. Но на самом деле здесь будет присутствовать почти тысяча человек. И очень важно чтобы эти стулья были расставлены так, чтобы журналисты видели Владимира Путина, а глава государства видел всех присутствующих репортеров.

Девятьсот человек в зале, а значит, как минимум, девятьсот вопросов. Как привлечь к себе внимание, какого размера должны быть плакаты и какое место лучше занять. В среднем задать свой вопрос президенту здесь успевает каждый пятнадцатый журналист. Ради этого уникального шанса и приезжают со всей России.

Если фасон, то посолиднее. Если цвет, то поярче. И украсить обязательно дагестанским орнаментом. Хадижат Мазгарова на Большой пресс-конференции уже второй раз и точно знает, что выделиться среди сотен других – значит получить возможность быть услышанным.

"На самом деле все эти часы пролетают очень быстро, не знаю, как для президента, но журналистам бывает интересно. И часто проблемы у регионов общие, так что ответы на вопросы других могут стать ответами и на твои вопросы", — говорит девушка.

Чтобы эти ответы не только правильно услышали, но и увидели, понадобилось пятьдесят тонн оборудования. Акустические системы, световые приборы и тринадцать телекамер трансляции. Уже по традиции Большая пресс-конференция собирает многомиллионную телеаудиторию во всем мире. Прошлая набрала в социальных сетях больше миллиарда просмотров.

Закулисье Большой пресс-конференции. Этого не покажут во время трансляции, но именно в этих стенах определяют, что увидят миллионы телезрителей. Видеоаппаратная. Задача режиссеров – показать самые интересные кадры.

Для Владимира Путина это будет пятнадцатая по счету Большая пресс-конференция. Формат остается прежним: любой из журналистов может задать любой вопрос главе государства. Чтобы привлечь к себе внимание, журналисты часто бывают слишком эмоциональны. Плакаты перекрывают камеры, но режиссеры готовы к любым сюрпризам.

"Для президента – это одна история, это подведение итогов года. Для журналистов со всей страны – это другая история. Помимо того, что это возможность общения, они приезжают в столицу, они должны прийти не куда-то в ангарчик, где "сюда не ходи, туда не наступай", а все-таки праздничное настроение должно быть изначально", — говорит заместитель главного продюсера ВГТРК Александр Кормилицин.

Почти две тысячи аккредитованных представителей СМИ. Главная интрига – сколько продлится общение президента с журналистами и о чем спросят главу государства. Как заявили в Кремле. Владимир Путин готов ответить на любой вопрос.

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