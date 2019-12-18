Меркель против американских санкций в отношении "Северного потока-2"

Германия не приемлет практику экстерриториальных санкций, будь то меры против "Северного потока-2" или Ирана.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировала канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в бундестаге.

Она подчеркнула, что Берлин не видит других путей решений, как вести решительные переговоры с Вашингтоном о неприемлемости таких санкций.

17 декабря Сенат Конгресса США одобрил военный бюджет страны на 2020 год. В него включены санкции против топ-менеджеров тех компаний, которые участвуют в строительстве российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".