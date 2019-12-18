Дело опекунов Степы Кукина, который умер от увечий, будут рассматривать присяжные

В Вологодском областном суде сегодня рассматривали уголовное дело в отношении опекунов Степы Кукина. Мальчик скончался летом прошлого года от полученных дома увечий. На заседании для Юлии и Евгения Блохиных избрали меру пресечения на время следствия в виде заключения под стражей. Предварительное слушание назначено на 27 декабря с участием коллегии присяжных заседателей.

Как напоминает ГТРК "Вологда", трагедия случилась в августе 2018 года. Степа был госпитализирован из приёмной семьи в детскую областную больницу. Врачи диагностировали у него серьезные травмы. От полученных увечий ребенок впал в кому, а спустя полгода скончался не приходя в сознание. Позже приемной матери было предъявлено новое обвинение по нескольким тяжким статьям Уголовного кодекса, в том числе убийство несовершеннолетнего с отягчающими обстоятельствами.

Отметим, что изначально опекуны настаивали на том, что ребенок получил тяжелые травмы упав с кровати.