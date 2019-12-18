Падчерица из мести обвинила в насилии отчима, "подсадившего" ее любовника в тюрьму

В "Прямом эфире" – запутанная история об обвинении отчима в изнасиловании несовершеннолетней падчерицы.

Лаким Махкамов в настоящее время находится в колонии строгого режима. Он получил 12 лет после того, как 15-летняя падчерица Камилла (имя изменено) заявила о том, что он принуждал ее к сексуальной связи.

Всего в семье – пять детей. Их мать Ирина утверждает, что Лаким всегда относился ко всем, как к родным, заботился о них, а старшая дочь обвинила его в изнасиловании несправедливо.

Более того: сама девушка после расследования и приговора записала и передала в прокуратуру видеообращение, в котором признается, что оклеветала отчима, и просит его освободить.

Ее мать, со своей стороны, хочет выяснить правду и утверждает: если муж действительно окажется насильником, она вычеркнет его из своей души и жизни, но есть основания полагать, что обвинение отчима действительно было ложным.

В частности, выяснилось, что по обвинению в насилии над Камиллой (которой тогда было 13 лет) осужден Алексей Фокин. Молодой человек говорит, что познакомился с девушкой в соцсетях, где у нее был указан возраст выше реального и не настоящая фамилия.

Они стали встречаться, у них возникла сексуальная связь – как говорит Алексей, по обоюдному согласию.

Когда об этой связи узнал Лаким Махкамов, он написал заявление в полицию на Фокина за совращение несовершеннолетней падчерицы. Фокина посадили, а Камилла – якобы в отместку за арест молодого человека, в которого была влюблена, — решила оговорить отчима.

Девушка уверяет, что любит Алексея и считает, что надо освободить и его, и отчима.

Что на самом деле происходило в этой многодетной семье? На основании каких доказательств посадили Лакима? Искренне ли раскаяние Камиллы, и почему она вдруг изменила показания?

Очная ставка со всеми очевидцами и участниками этих событий – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".