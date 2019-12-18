40 граждан Израиля задержали в аэропорту Домодедово

Около 40 граждан Израиля задержаны в московском аэропорту Домодедово, причины пока неизвестны.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировало посольство Израиля в Москве.

В дипмиссии подчеркнули приверженность хорошим торговым и туристическим отношениям с Россией и отметили, что надеются на то, что все вопросы будут решаться "лучшим образом".