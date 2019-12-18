Новости Спорт

Все видео этой рубрики
18 декабря 201918:35

КХЛ показала медали Недели звезд хоккея

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) показала, как будут выглядеть медали для участников Недели звезд хоккея. Главное хоккейное шоу сезона пройдет с 11 по 19 января 2020 года на льду "ВТБ-Арены" в Москве.

Медали изготовлены в городе Златоуст. Как сообщает пресс-служба КХЛ, награды выполнены из латуни марки ЛС63, обладающей повышенными антифрикционными свойствами и отлично переносящей горячую обработку давлением.

Напомним, Неделю Звезд 11 января откроет Матч Звезд ЖХЛ, продолжит 12 января Кубок Вызова МХЛ, затем 18 января состоится Мастер-Шоу, а завершится звездный хоккейный уик-энд 19 января Матчем Звезд КХЛ.

Сейчас

18:20

Строительство железнодорожной части Крымского моста завершено

16:19

Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса

14:22

В Калмыкии выявили ячейку террористов в колонии

12:55

Украина не выпустит в Россию своих граждан без загранпаспорта

11:58

Российский "Союз" стартовал с космодрома Куру

11:42

Группа "Сафмар" опровергла новости об обысках у Гуцериева

10:48

На борьбу с преступлениями наркополиции бросили особую группу МВД

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

На Большую пресс-конференцию Путина аккредитовано рекордное число журналистов

На Большую пресс-конференцию Путина аккредитовано рекордное число журналистов

2 часа назад
На задержанных у Южных Курил японских шхунах обнаружен неучтенный улов

На задержанных у Южных Курил японских шхунах обнаружен неучтенный улов

2 часа назад
Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса

Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса

2 часа назад
Строительство железнодорожной части Крымского моста завершено

Строительство железнодорожной части Крымского моста завершено

1 час назад

Трансляции

Завтра, 19 декабря

11:55

Большая пресс-конференция Владимира Путина
11:57

Большая пресс-конференция Владимира Путина. Сурдоперевод
Все трансляции
40 граждан Израиля задержали в аэропорту Домодедово

40 граждан Израиля задержали в аэропорту Домодедово

1 час назад
Падчерица из мести обвинила в насилии отчима, посадившего ее любовника в тюрьму

Падчерица из мести обвинила в насилии отчима, посадившего ее любовника в тюрьму

1 час назад
В сказочном опросе Настенька из "Морозко" и Баба Яга идут ноздря в ноздрю

В сказочном опросе Настенька из "Морозко" и Баба Яга идут ноздря в ноздрю

5 часов назад
Эксперты напомнили о смертельной опасности для животных украшенной елки

Эксперты напомнили о смертельной опасности для животных украшенной елки

7 часов назад
"Яндекс" назвал главные темы, интересовавшие пользователей в 2019 году

"Яндекс" назвал главные темы, интересовавшие пользователей в 2019 году

8 часов назад
Лавров отказался оглашать свой "донжуанский список"

Лавров отказался оглашать свой "донжуанский список"

3 часа назад
Песков прокомментировал новость об обысках у Гуцериева

Песков прокомментировал новость об обысках у Гуцериева

5 часов назад
Главу семьи из "дома страха" под Гатчиной отправили в изолятор

Главу семьи из "дома страха" под Гатчиной отправили в изолятор

4 часа назад
Появилась криминальная версия смерти актера Марьянова

Появилась криминальная версия смерти актера Марьянова

2 часа назад
"Мама, не переживай": мальчик умер в больнице после прыжков на диване

"Мама, не переживай": мальчик умер в больнице после прыжков на диване

3 часа назад
"Одесский пароход". Новый фильм Сергея Урсуляка скоро на телеканале "Россия 1"

"Одесский пароход". Новый фильм Сергея Урсуляка скоро на телеканале "Россия 1"

1 час назад
Лучшие итоги 2019 года: подведен "Абсолютный рейтинг победителей" среди фильмов

Лучшие итоги 2019 года: подведен "Абсолютный рейтинг победителей" среди фильмов

4 часа назад
Лучшая премьера 14 февраля: создатели фильма "Лёд 2" представили новый трейлер и постер

Лучшая премьера 14 февраля: создатели фильма "Лёд 2" представили новый трейлер и постер

17.12.2019 19:27
Маленькому Эмиру с пороком сердца нужна срочная операция

Маленькому Эмиру с пороком сердца нужна срочная операция

17.12.2019 12:07
"Тайны следствия": новые герои и сюжетные повороты удивят зрителей

"Тайны следствия": новые герои и сюжетные повороты удивят зрителей

16.12.2019 15:20
Премьера года: смотрите IMAX-трейлер фильма "Вторжение"

Премьера года: смотрите IMAX-трейлер фильма "Вторжение"

12.12.2019 14:17
Нужна помощь: Кристину Горбач спасет дорогое лекарство и прибор для откашливания

Нужна помощь: Кристину Горбач спасет дорогое лекарство и прибор для откашливания

11.12.2019 11:00
Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik Estonia уголовными делами

Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik Estonia уголовными делами

1 час назад
В садике воспитательница разбила девочке губу: ребенок не хотел есть рыбный суп

В садике воспитательница разбила девочке губу: ребенок не хотел есть рыбный суп

1 час назад
Исследование опровергло пользу "ночного режима" гаджетов

Исследование опровергло пользу "ночного режима" гаджетов

1 час назад
Цены обновленной Lada 4x4 "слили" до премьеры (они заметно выросли)

Цены обновленной Lada 4x4 "слили" до премьеры (они заметно выросли)

2 часа назад
Меркель против американских санкций в отношении "Северного потока-2"

Меркель против американских санкций в отношении "Северного потока-2"

2 часа назад
"Жевательная резинка" возрастом 6000 лет помогла восстановить облик древней женщины

"Жевательная резинка" возрастом 6000 лет помогла восстановить облик древней женщины

2 часа назад
Rambler отозвал иск к Twitch на 180 миллиардов рублей

Rambler отозвал иск к Twitch на 180 миллиардов рублей

2 часа назад
В Россию привезли новый кроссовер ценой менее 1,5 млн

В Россию привезли новый кроссовер ценой менее 1,5 млн

2 часа назад
Российские мультсериалы стали популярнее зарубежных

Российские мультсериалы стали популярнее зарубежных

3 часа назад
Известного архитектора убило отвалившейся частью фасада

Известного архитектора убило отвалившейся частью фасада

3 часа назад
Погода в Москве побила рекорд 1956 года

Погода в Москве побила рекорд 1956 года

3 часа назад
Британские компании поднимают продуктивность работников с помощью неудобных унитазов

Британские компании поднимают продуктивность работников с помощью неудобных унитазов

3 часа назад
За 5 лет машины в России подорожали в полтора раза

За 5 лет машины в России подорожали в полтора раза

3 часа назад
Экс-депутат Рады Виталий Куприй: сожалею, что помогал Зеленскому стать президентом

Экс-депутат Рады Виталий Куприй: сожалею, что помогал Зеленскому стать президентом

4 часа назад
Появилось видео столкновения бывшей яхты Абрамовича с мостом на Карибах

Появилось видео столкновения бывшей яхты Абрамовича с мостом на Карибах

4 часа назад
Медведев поздравил авиакомпанию "Победа" с первым юбилеем

Медведев поздравил авиакомпанию "Победа" с первым юбилеем

4 часа назад
В Калмыкии выявили ячейку террористов в колонии

В Калмыкии выявили ячейку террористов в колонии

4 часа назад
Российские женщины чаще берут ипотеку, мужчинам помогают родители

Российские женщины чаще берут ипотеку, мужчинам помогают родители

5 часов назад
Преподаватели балетной школы советовали детям курить, чтобы оставаться худыми

Преподаватели балетной школы советовали детям курить, чтобы оставаться худыми

5 часов назад
Из-за редкой мутации двухлетняя девочка выглядит, как старушка

Из-за редкой мутации двухлетняя девочка выглядит, как старушка

5 часов назад
Избивали и угрожали насилием: полицейские 9 часов пытали женщину

Избивали и угрожали насилием: полицейские 9 часов пытали женщину

5 часов назад
В Москве увеличат компенсацию за сносимые гаражи

В Москве увеличат компенсацию за сносимые гаражи

5 часов назад
Украина не выпустит в Россию своих граждан без загранпаспорта

Украина не выпустит в Россию своих граждан без загранпаспорта

6 часов назад
"Пересвет" встал на защиту российских ядерных ракет

"Пересвет" встал на защиту российских ядерных ракет

6 часов назад
Российский "Союз" стартовал с космодрома Куру

Российский "Союз" стартовал с космодрома Куру

7 часов назад
Директор музея об открытии купола над Челябинским метеоритом: "Пока ответа нет"

Директор музея об открытии купола над Челябинским метеоритом: "Пока ответа нет"

7 часов назад
Рекордная жара в Австралии: мужчина запек кусок мяса, оставив его в машине

Рекордная жара в Австралии: мужчина запек кусок мяса, оставив его в машине

7 часов назад
Всероссийские соревнования "Красногорская лыжня" отменены из-за отсутствия снега

Всероссийские соревнования "Красногорская лыжня" отменены из-за отсутствия снега

8 часов назад
Энергоэффективные решения: как снизить плату за электроэнергию в разы

Энергоэффективные решения: как снизить плату за электроэнергию в разы

9 часов назад
Новая Kia Optima получила полный привод

Новая Kia Optima получила полный привод

9 часов назад
Муки творчества: как выбрать лучшую идею из нескольких

Муки творчества: как выбрать лучшую идею из нескольких

10 часов назад
Расследование Эдуарда Петрова: "Потрошители банковских карт". Смотрите в эти выходные

Расследование Эдуарда Петрова: "Потрошители банковских карт". Смотрите в эти выходные

17.12.2019 12:55

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку