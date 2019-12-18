КХЛ показала медали Недели звезд хоккея

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) показала, как будут выглядеть медали для участников Недели звезд хоккея. Главное хоккейное шоу сезона пройдет с 11 по 19 января 2020 года на льду "ВТБ-Арены" в Москве.

Медали изготовлены в городе Златоуст. Как сообщает пресс-служба КХЛ, награды выполнены из латуни марки ЛС63, обладающей повышенными антифрикционными свойствами и отлично переносящей горячую обработку давлением.

Напомним, Неделю Звезд 11 января откроет Матч Звезд ЖХЛ, продолжит 12 января Кубок Вызова МХЛ, затем 18 января состоится Мастер-Шоу, а завершится звездный хоккейный уик-энд 19 января Матчем Звезд КХЛ.