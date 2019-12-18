Пятилетняя россиянка вошла в тройку самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров

Пятилетняя россиянка, уроженка Краснодарского края Анастасия Радзинская заняла третье место в рейтинге самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров по версии Forbes. Годовой доход девочки составил 18 миллионов долларов.

По данным американского журнала, канал Like Nastya, который девочка ведет совместно с родителями, в числе самых быстрорастущих на YouTube. В настоящий момент на него подписаны более 15 миллионов человек.

Анастасия родилась в Краснодаре, а в 2018 году вместе с родителями переехала в Бока-Ратон (США). При рождении у девочки диагностировали детский церебральный паралич. Для того, чтобы отслеживать прогресс девочки, родители и создали видеоблог.

Видео, опубликованные на канале, в основном посвящены детским развлечениям. В частности, Анастасия путешествует по различным паркам всего мира, знакомится с популярными игрушками.

Первое место в рейтинге второй год подряд занимает восьмилетний американец Райан Каджи. Его годовой доход составил 26 миллионов долларов. На втором месте оказался американский юмористический блог Dude Perfect — его доход за год составил 20 миллионов долларов.