У израильтян, задержанных в московских аэропортах, были проблемы с визами

В аэропорту Шереметьево задержаны восемь израильтян, прибывших в Россию. Их не пустили в страну и отправили обратно в Израиль. Ранее сообщалось, что 46 человек были задержаны в Домодедове.

Первый секретарь политического отдела посольства Израиля Йосеф Зильберман сообщил ТАСС, что проблема могла быть в визах.

"Это было решение российских властей. Они решили задержать и выслать после этого", — сказал Зильберман.

Между тем в посольстве России в Израиле сообщили "Интерфаксу", что с начала 2019 года более чем 5,5 тысячи российских туристов было отказано во въезде в Израиль. В октябре 568 россиян не пустили в Израиль, в ноябре – 569. Причем у туристов были куплены обратные билеты, оплачены отели, были деньги, необходимые на время пребывания в Израиле.

"Российская сторона не комментирует решения, принятые релевантными израильскими властями в местах пересечения границы российскими гражданами", — сообщил пресс-атташе посольства России в Израиле Александр Гаврилов.

На вопрос, является ли задержание израильских граждан ответной мерой на недопуск российских туристов в Израиль, в посольстве не ответили.