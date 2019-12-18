Сенатский комитет одобрил "санкции из ада" против России

Комитет Сената США по иностранным делам одобрил законопроект DASKA с дополнительными санкциями против РФ, известный как "санкции из ада".

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировало агентство Bloomberg, сообщив, что документ был одобрен 17 голосами против 5 и передан на рассмотрение Сената в полном составе.

Авторами DASKA — Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019", дословно "Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля" – являются сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Кори Гарднер, при поддержке сенаторов-демократов Боба Менендеса и Бена Кардина.

В документе подчеркивается, что президент США, в частности, должен призвать руководство России вернуть Крым Киеву, призвать Москву перестать оказывать поддержку "силам, совершающим насилие на востоке Украины" и на территории Грузии и Молдавии, а также "перестать позволять жестокому режиму Башара Асада совершать военные преступления".

В законопроекте главе Белого дома также предписывается осудить предполагаемое российское вмешательство в деятельность институтов США.

DASKA видится автором документа, как расширение санкций CAATSA (Сountering America's Adversaries Through Sanctions Act, закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Например, в нем планируется ввести спустя 6 месяцев после его вступления в силу санкции против тех российских политиков и чиновников, которые по мнению сенаторов, способствуют агрессивной внешней политике РФ.

Предлагается ввести запрет на сделки с новым суверенным долгом Российской Федерации, запретить общение с теми российскими институтами, которые поддерживали "вмешательство российского правительства в демократические процедуры или выборы в любой стране за пределами РФ".

Авторы требуют также ввести санкции, нацеленные на инвестиции в российские проекты по сжиженному природному газу за пределами России, а кроме того, хотят запретить американским гражданам или юридическим лицам в США участвовать в любых нефтяных проектах России.

Ожидается, что голосование по законопроекту пройдет в Сенате в начале 2020 года.