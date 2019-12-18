Героический экипаж Ту-22 из Шайковки представили к госнаградам

Калужских летчиков представили к государственным наградам. Экипаж Ту-22-М3 из Шайковки накануне успешно посадил неисправный бомбардировщик в Астраханской области. "Мы гордимся, что у нас такие мужья, которые являются защитой, опорой и гордостью не только наших семей, но и всей России", — поделились родственники.

Во время планового полета у самолёта отказал двигатель, сообщили "Вестям Калуга" в Минобороны России. Впереди находился населённый пункт, однако, экипаж сумел оперативно отвести машину и приземлиться на грунт. Летчики не пострадали и самостоятельно покинули бомбардировщик.

Отметим, самолеты Ту22 предназначены для поражения наземных и морских целей на расстоянии более двух тысяч километров. Они успешно провели антитеррористическую операцию в Сирии — свои цели находили с высоты до 8 километров, били точно, не оставляя боевикам ни единого шанса.