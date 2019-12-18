Мужчина спас семейство оленей, которое не могло выбраться из ледяного капкана

Житель Канады спас семейство оленей, которое застряло на большом замерзшем озере. В тот момент, когда животных обнаружил мужчина, они не могли выбраться самостоятельно с ледяной поверхности и были обессиленными.

Об удивительном спасении сообщает The Guardian. В канадской зиме бывают дни, когда температура опускается ниже нуля, снег еще не выпадает, но вода превращается в лед. Возможно, такое холодное чудо и оценит человек, но для животных подобное может превратиться в настоящий кошмар, как это и произошло с оленями.

Житель Канады отправился на ледяное озеро, чтобы покататься на коньках. Там он увидел семейство оленей. Животные были изможденными, и мужчина понял, что они не смогут выбраться на берег.



Канадец отправился за веревкой и спустя некоторое время вернулся обратно, чтобы спасти оленей. Сначала мужчина помог матери семейства, переправив ее на берег, а затем вернулся за двумя оленятами. Они даже пытались сопротивляться, не понимая добрых намерений человека. Стоит отметить, что мужчина соблюдал осторожность и не приближался близко к животным, поскольку те могли ударить его.

Ранее сообщалось о спасении 300-килограммового лося из полыньи. На помощь животному пришли сотрудники МЧС и болотный вездеход.